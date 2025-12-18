Clube alemão anuncia contratação de zagueiro do Flamengo

"A transferência para o Wolfsburg é um grande passo na minha carreira", destaca Cleiton, que não teve espaço pelo rubro-negro

Sem espaço no Flamengo, o zagueiro Cleiton é o novo reforço do Wolfsburg. O garoto do Ninho, que assinou contrato com o clube alemão até 30 de junho de 2030, celebrou a transferência e a oportunidade de disputar a Bundesliga. O clube alemão, portanto, anunciou a contratação na última quarta-feira (17).

“A transferência para o Wolfsburg é um grande passo na minha carreira. A Bundesliga é uma das ligas mais fortes do mundo e quero aprender algo novo todos os dias e continuar a evoluir. Estou muito grato pela confiança do clube e mal posso esperar para entrar em campo em breve com a camisa do Wolfsburg”, afirmou Cleiton, de 22 anos.