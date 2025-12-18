Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

City analisa possível sucessor de Pep Guardiola

Diretoria já se movimenta nos bastidores diante da expectativa de saída do treinador ao fim de 2025/26
A parceria entre Pep Guardiola e o Manchester City pode estar próxima do fim após quase dez anos juntos. Internamente, cresce a expectativa de que o treinador espanhol deixe o clube ao término da temporada 2025/26.

De acordo com o ‘The Athletic’, há um entendimento cada vez mais forte dentro do City de que este será o último ciclo de Guardiola no comando da equipe. Aos 54 anos, o técnico liderou a fase mais vitoriosa da história do clube. Ao todo foram seis títulos da Premier League, sendo quatro consecutivos, e a inédita conquista da Champions.

City já avalia sucessor

Diante desse cenário, o Manchester City começa a se movimentar nos bastidores para planejar o futuro. De acordo com a mesma fonte, Enzo Maresca desponta como um dos nomes mais bem avaliados para assumir o cargo.

Atual técnico do Chelsea, Maresca trabalhou diretamente com Guardiola na temporada 2022/23, quando o City venceu a Champions. Antes disso, o italiano também passou pelo clube como treinador da equipe sub-23, em 2020/21, reforçando sua familiaridade com o ambiente e a filosofia do time.

Adepto de um estilo de jogo baseado no controle da posse de bola, Maresca deixou o City em 2023 e comandou o Leicester na campanha de acesso à Premier League em 2023/24. Na sequência, assumiu o Chelsea e, logo em sua primeira temporada, conquistou a Liga Conferência e o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, além de levar os Blues ao quarto lugar do Campeonato Inglês.

No entanto, apesar do bom início, o treinador vive um momento delicado nos bastidores do clube londrino. Após a vitória sobre o Everton no último sábado (13), Maresca desabafou sobre a falta de apoio interno.

“Foram as piores 48 horas desde que cheguei ao clube, porque muita gente não nos apoiou”, afirmou.

Nesta temporada, ele também passou a ser representado pelo empresário Jorge Mendes, agente de figuras importantes no futebol europeu.

Mesmo assim, qualquer definição sobre o futuro de Guardiola e uma possível troca no comando do City deve ficar para mais próximo do fim da temporada, destaca o ‘The Athletic’. No momento, o time de Manchester briga ponto a ponto pelo título com o Arsenal. Por outro lado, o Chelsea aparece em quarto lugar, seis pontos atrás do City e oito dos Gunners.

