City analisa possível sucessor de Pep Guardiola

Diretoria já se movimenta nos bastidores diante da expectativa de saída do treinador ao fim de 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A parceria entre Pep Guardiola e o Manchester City pode estar próxima do fim após quase dez anos juntos. Internamente, cresce a expectativa de que o treinador espanhol deixe o clube ao término da temporada 2025/26. De acordo com o ‘The Athletic’, há um entendimento cada vez mais forte dentro do City de que este será o último ciclo de Guardiola no comando da equipe. Aos 54 anos, o técnico liderou a fase mais vitoriosa da história do clube. Ao todo foram seis títulos da Premier League, sendo quatro consecutivos, e a inédita conquista da Champions.

City já avalia sucessor Diante desse cenário, o Manchester City começa a se movimentar nos bastidores para planejar o futuro. De acordo com a mesma fonte, Enzo Maresca desponta como um dos nomes mais bem avaliados para assumir o cargo. Atual técnico do Chelsea, Maresca trabalhou diretamente com Guardiola na temporada 2022/23, quando o City venceu a Champions. Antes disso, o italiano também passou pelo clube como treinador da equipe sub-23, em 2020/21, reforçando sua familiaridade com o ambiente e a filosofia do time. Adepto de um estilo de jogo baseado no controle da posse de bola, Maresca deixou o City em 2023 e comandou o Leicester na campanha de acesso à Premier League em 2023/24. Na sequência, assumiu o Chelsea e, logo em sua primeira temporada, conquistou a Liga Conferência e o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, além de levar os Blues ao quarto lugar do Campeonato Inglês. No entanto, apesar do bom início, o treinador vive um momento delicado nos bastidores do clube londrino. Após a vitória sobre o Everton no último sábado (13), Maresca desabafou sobre a falta de apoio interno.

“Foram as piores 48 horas desde que cheguei ao clube, porque muita gente não nos apoiou”, afirmou. Nesta temporada, ele também passou a ser representado pelo empresário Jorge Mendes, agente de figuras importantes no futebol europeu. Mesmo assim, qualquer definição sobre o futuro de Guardiola e uma possível troca no comando do City deve ficar para mais próximo do fim da temporada, destaca o ‘The Athletic’. No momento, o time de Manchester briga ponto a ponto pelo título com o Arsenal. Por outro lado, o Chelsea aparece em quarto lugar, seis pontos atrás do City e oito dos Gunners.