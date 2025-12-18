CEO do Grêmio: “Flamengo quer transformar Brasileirão em uma Bundesliga”

CEO do Grêmio, André Leitão analisou a situação dos clubes da Libra e o Flamengo, que brigam na Justiça por discordar dos critérios do grupo para distribuição do dinheiro. O dirigente, assim, afirmou que o Rubro-Negro quer transformar o futebol brasileiro “na Bundesliga”, o Campeonato Alemão. Além disso, ele fez questão de ressaltar a falta de união dos demais clubes do bloco.

“No meu entendimento, o que o presidente do Flamengo quer é que o Brasileirão se transforme em uma Bundesliga, onde o Flamengo seja o Bayern de Munique. De cada 10 campeonatos, ele vai ganhar nove. Isso é o que ele quer e é legítimo. Agora, os outros 19 clubes precisam se juntar e impedir que isso aconteça. O que a gente precisa fazer para que o Campeonato Brasileiro não se transforme em uma Bundesliga é que as diferenças têm de ser menores, a distribuição desses direitos tem de ser de uma forma um pouquinho mais consciente para todos os clubes. Isso é um trabalho de força política de discussão sobre o que queremos no futuro do futebol brasileiro”, opinou Leitão em entrevista para GZH.