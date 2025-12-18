Botafogo quer técnico do Mirassol para substituir Davide Ancelotti

Após desligamento da comissão técnica do italiano, Glorioso avalia nome de Rafael Guanaes, eleito melhor treinador do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Botafogo já começa a se movimentar em busca do novo técnico após a saída de Davide Ancelotti. A diretoria, assim, já definiu o alvo principal: Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, eleito melhor treinador do Campeonato Brasileiro 2025. Guanaes é visto como o plano A para compor a comissão técnica de 2026. A informação é do “ge”. A avaliação interna é de que Rafael Guanaes gosta de um jogo ofensivo e propositivo, mas também não se furta a atuar no contra-ataque. Além disso, a boa campanha que fez com um elenco modesto também é positivo, o que poderia ajudar ao clube carioca.