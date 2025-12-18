Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo quer técnico do Mirassol para substituir Davide Ancelotti

Após desligamento da comissão técnica do italiano, Glorioso avalia nome de Rafael Guanaes, eleito melhor treinador do Brasileirão
O Botafogo já começa a se movimentar em busca do novo técnico após a saída de Davide Ancelotti. A diretoria, assim, já definiu o alvo principal: Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, eleito melhor treinador do Campeonato Brasileiro 2025. Guanaes é visto como o plano A para compor a comissão técnica de 2026. A informação é do “ge”.

A avaliação interna é de que Rafael Guanaes gosta de um jogo ofensivo e propositivo, mas também não se furta a atuar no contra-ataque. Além disso, a boa campanha que fez com um elenco modesto também é positivo, o que poderia ajudar ao clube carioca.

Antes de discutir valores, o Botafogo avalia o momento da carreira do treinador. Caso as partes avancem neste sentido, a multa rescisória de Guanaes com o Mirassol é considerada baixa. Mesmo assim, o Alvinegro avalia outros nomes para assumir o cargo, porém precisa de pressa.

Novato na Série A do Campeonato Brasileiro, Rafael Guanaes levou o Mirassol à quarta colocação do Brasileirão e carimbou a vaga para fase de grupos da Libertadores. No total, foram 38 jogos, com 18 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas. O treinador renovou recentemente com o Mirassol até o fim de 2026.

Rafael Guanaes começou a carreira de técnico no Joseense (SP), passando também por União São João (SP), São Carlos (SP), Monte Azul (SP) e Votuporanguense (SP). Depois, trabalhou na base do Athletico-PR e em seguida treinou Sampaio Corrêa, Tombense, Novorizontino, Operário-PR e Atlético-GO, até chegar ao Mirassol em março de 2025.

