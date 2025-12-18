Botafogo e Bahia conhecem os adversários na segunda fase da Libertadores

Assim como em 2024, o Botafogo iniciará sua caminhada na Libertadores contra um adversário boliviano. Nesta quinta-feira (18), em Luque, no Paraguai, a Conmebol traçou, por intermédio de um sorteio, o destino do Mais Tradicional na edição de 2026 da competição. O Glorioso entra na segunda fase, contra o vencedor da Copa da Bolívia. O representante do país andino ficará entre The Strongest, Nacional de Potosí ou Blooming.

Confrontos com bolivianos são sinônimos de logísticas complicadas. No caso dos dois primeiros, o Botafogo ainda teria que enfrentar altitudes elevadas de La Paz e Potosí. No caso do terceiro rival, porém, jogaria ao nível do mar, em Santa Cruz de La Sierra.