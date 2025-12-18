Bologna x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida única válida pela semifinal da Supercopa Italiana / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo decisivo. Bologna e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo único válido pela semifinal da Supercopa Italiana. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (YouTube).

LEIA MAIS: Mbappé fica a um gol de igualar recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid Como chega o Bologna O Bologna vive uma boa fase na temporada e tenta aproveitar a partida disputada em campo neutro para surpreender a poderosa Inter de Milão e avançar para a final da Supercopa em busca do título inédito. O time é o sexto colocado do Campeonato Italiano e está forte na briga por uma classificação para as próximas competições europeias. Além disso, o Bologna garantiu a classificação para a Supercopa após conquistar o título da Copa da Itália de 2024/25. Como chega a Inter de Milão Já a Inter de Milão chega como favorita para buscar a vaga, mas não acredita em uma classificação fácil nesta sexta-feira. O time garantiu a vaga na Supercopa após terminar com a segunda posição do Campeonato Italiano 2024/25.