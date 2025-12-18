André entra na mira de clube turco, e Fluminense pode ser beneficiado

Lanterna do Campeonato Inglês, o Wolverhampton pode perder peças importantes para a próxima temporada. Entre eles, André. Afinal, o volante é uma das joias do time, que pode precisar de dinheiro em caso de rebaixamento para a segunda divisão em 2026/27. A má fase da equipe, claro, chama a atenção de outros times, que monitoram a situação dos principais jogadores.

Assim, o volante André entrou na mira do Galatasaray, da Turquia. De acordo com informações do jornal turco “Sokgazetesi”, o clube está disposto a oferecer algo em torno de 25 a 30 milhões de euros (R$ 161 a 194 milhões) pelo jogador. O Fluminense, claro, observa a situação, já que possui 10% da mais-valia de uma futura venda do volante.