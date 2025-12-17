Veja os pendurados do Vasco para a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians

O Cruz-Maltino não tem grande preocupação sobre esse assunto, tendo apenas no elenco dois jogadores com dois cartões amarelos

Diferentemente do Corinthians, que chega na decisão da Copa do Brasil com oito jogadores pendurados, o Vasco vai entrar em campo na Neo Química Arena despreocupado em relação a esse assunto. Nenhum titular para o jogo desta noite está com dois cartões amarelos.

O Vasco conta com dois jogadores pendurados, mas apenas um está relacionado. Trata-se do atacante Vegetti, que costuma entrar no decorrer das partidas. O outro atleta com dois cartões amarelos é Lucas Piton, mas o lateral-esquerdo se recupera de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e está fora das finais.