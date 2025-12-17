Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja os pendurados do Vasco para a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians

Veja os pendurados do Vasco para a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians

O Cruz-Maltino não tem grande preocupação sobre esse assunto, tendo apenas no elenco dois jogadores com dois cartões amarelos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Diferentemente do Corinthians, que chega na decisão da Copa do Brasil com oito jogadores pendurados, o Vasco vai entrar em campo na Neo Química Arena despreocupado em relação a esse assunto. Nenhum titular para o jogo desta noite está com dois cartões amarelos.

O Vasco conta com dois jogadores pendurados, mas apenas um está relacionado. Trata-se do atacante Vegetti, que costuma entrar no decorrer das partidas. O outro atleta com dois cartões amarelos é Lucas Piton, mas o lateral-esquerdo se recupera de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e está fora das finais.

LEIA MAIS: Retrospecto negativo contra o Corinthians vira combustível extra para o Vasco conquistar a Copa do Brasil

O provável Vasco para enfrentar o Corinthians tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar