Vasco faz oferta por Johan Rojas, do Monterrey, do México

Proposta vascaína é de empréstimo com opção de compra. Estafe do jogador se anima com a possibilidade da transferência para o Brasil

O Vasco já começou o planejamento do elenco para 2026 e fez proposta para contratar Johan Rojas, meia colombiano de 23 anos. O jogador tem contrato com o Monterrey, do México, até 30 de junho de 2028, mas está emprestado ao Necaxa, do futebol mexicano. A informação foi noticiada primeiro pelo jornalista Pablo Sierra e confirmada pelo Jogada10.

Dessa forma, o Cruz-Maltino propôs um empréstimo com opção de compra, nos mesmos moldes das contratações de Cuesta, Robert Renan e Andrés Gómez. Aliás, o histórico positivo do técnico Fernando Diniz com jogadores colombianos animou o estafe de Johan Rojas, que vê com bons olhos ter o jogador no futebol brasileiro.