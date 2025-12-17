Thiago Silva assina rescisão de contrato e deixa o Fluminense

Zagueiro, de 41 anos, encerra segunda passagem pelo Tricolor, deve voltar à Europa e ainda deseja jogar uma Copa do Mundo

Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do Fluminense. O zagueiro retornou ao Fluminense em 2024. Em sua segunda passagem, ajudou clube a permanecer na Série A do Brasileirão em 2024 e chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes e Copa do Brasil em 2025, além de garantir a vaga direta para a Libertadores em 2026.

O Fluminense anunciou, nesta quarta-feira (17), que o zagueiro Thiago Silva formalizou, no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube. Assim, o zagueiro passa a ficar livre no mercado para assinar com um novo clube sem custos.

O futuro de Thiago Silva ainda é incerto, mas o zagueiro tende a acertar com um clube que esteja na Europa, já que prioriza ficar perto de sua família. O Milan, aliás, já indicou que pode fazer uma proposta para contratar o jogador, que já teve passagem pelo clube. Além disso, o ídolo do Chelsea, John Terry, pediu retorno do Monstro aos Blues.

A aposentadoria de Thiago Silva também não é certa, já que ele sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026. Na atual temporada, soma 46 jogos, quatro gols e uma assistência. Ao todo, são 212 partidas, anotou 19 gols e três assistências.

Com isso, o Fluminense agora vai em busca de reposição no setor na janela de transferências. O principal alvo é Nino, capitão da conquista da Libertadores 2023. O interesse no defensor vem já desde o meio de 2025, mas o avanço depende do Zenit.