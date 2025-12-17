Suárez deve renovar com Inter Miami até o fim de 2026

Centroavante uruguaio foi um dos destaques da temporada

Luis Suárez está no Inter Miami desde dezembro de 2023, quando deixou o Grêmio . Na época, ele deixou o time gaúcho após a campanha do vice-campeonato brasileiro para se juntar a Lionel Messi.

O Inter Miami encaminhou a renovação com Luis Suárez. Dessa forma, o centroavante uruguaio deve estender o vínculo com o clube dos Estados Unidos até dezembro de 2026, segundo o jornal inglês “The Athletic”.

No Inter Miami, Suárez reeditou a dupla de sucesso ao lado de Messi no Barcelona. Juntos eles formaram um trio poderoso ao lado de Neymar e conquistaram a Liga dos Campeões da Europa, em 2015.

Na temporada, Suárez somou 17 gols e 17 assistências em 50 jogos disputados pelo Inter Miami. Pela primeira vez na história, o time conquistou o título da MLS Cup.

Suárez não foi o único a ter uma temporada sólida. Afinal, Messi se tornou o primeiro jogador da história a conquistar o prêmio de melhor jogador da MLS em duas temporadas consecutivas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.