São Paulo encaminha renovação de contrato com a New Balance

Tricolor negocia extensão de vínculo com a atual fornecedora esportiva até 2032, ultrapassando a gestão centenária do clube / Crédito: Jogada 10

O São Paulo está próximo de estender seu contrato com a New Balance, atual fornecedora de material esportivo do clube. Embora o novo acordo ainda não esteja oficializado, as negociações são tratadas internamente como bem encaminhadas e apontam para uma renovação até 2032. A informação veio primeiramente pelo ‘Uol’. A proposta em discussão prevê a ampliação do vínculo por mais seis temporadas, o que faria a parceria atravessar um dos momentos mais simbólicos da história tricolor. Na ocasião, a gestão do centenário do clube. Hoje, o contrato vigente entre São Paulo e New Balance tem validade até o fim de 2026.