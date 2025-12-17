Santos e Neymar vivem clima de otimismo por renovação de contrato

O principal objetivo de Neymar no momento é estar na Copa do Mundo, marcada para junho, defendendo a Seleção Brasileira. Para isso, o atacante sabe que precisará recuperar regularidade e convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista de convocados. As atuações recentes pelo Peixe, na reta final do ano, renovaram o entusiasmo tanto do jogador quanto de seu estafe.

Santos e Neymar demonstram otimismo quanto à prorrogação do vínculo por mais seis meses, mas tratam o tema sem estabelecer prazos ou pressa para a definição. Há um entendimento comum entre as partes de que a sequência do projeto é estratégica, sobretudo pensando nas ambições do camisa 10 para a temporada de 2026.

Além do aspecto esportivo, a relação entre Santos e Neymar envolve compromissos financeiros relevantes. O clube ainda possui uma pendência referente ao acordo de exploração de imagem firmado com a NR Sports, empresa que gerencia a carreira do atleta. O valor total gira em torno de R$ 85 milhões, com uma parcela expressiva ainda em aberto. A previsão é de que a quitação ocorra até dezembro do próximo ano.

Esse cenário reforça a expectativa de que todas as partes permaneçam alinhadas por mais tempo, facilitando a renovação e mantendo vivo o plano de Neymar chegar ao Mundial em alto nível físico e técnico vestindo a camisa do clube que o revelou.

Cirurgia antes de renovar com o Santos

Antes de qualquer avanço definitivo, porém, o atacante precisará passar por um procedimento cirúrgico para corrigir um problema no menisco do joelho esquerdo. A intervenção pode tirá-lo da pré-temporada santista no CT Rei Pelé. O tempo de recuperação é estimado em até um mês, mas a data da cirurgia ainda não foi marcada.