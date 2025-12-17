Safonov vira protagonista e dá ao PSG o título inédito do Intercontinental

Goleiro russo defende quatro pênaltis contra o Flamengo e decide a final em Riad, no Catar

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis por 2 a 1, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, e conquistou, de forma inédita, o Intercontinental. O grande nome da decisão foi o goleiro Matvey Safonov, decisivo nas penalidades com quatro defesas em Riad, no Catar.

O russo teve atuação histórica ao defender quatro cobranças seguidas. Ele só foi superado na primeira tentativa do Flamengo, convertida por Nicolás de la Cruz. A partir dali, Safonov fechou o gol e garantiu o troféu para o time francês.

Durante o jogo, Safonov também enfrentou um pênalti no tempo normal, mas acabou sendo superado por Jorginho, que marcou o gol para o Rubro-Negro.

Contudo, ao longo da carreira, Safonov já defendeu nove pênaltis e sofreu 40 gols em cobranças da marca da cal.

“Era impossível dizer não”

Além disso, em somente sua quarta partida na temporada, o goleiro de 26 anos, contratado junto ao Krasnodar na última temporada, assumiu o papel de herói em uma equipe que conta com nomes estrelados, celebrando mais uma conquista.