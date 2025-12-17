Ronaldo destaca peso de jogar em casa e projeta Brasil como favorito na Kings League

“Cara, isso é uma das coisas que eu não pude viver, né? Jogando pela Seleção Brasileira ter uma competição aqui. Joguei muitos amistosos no Brasil e realmente era uma situação muito diferente. O carinho do brasileiro com os próprios jogadores, a pressão da torcida, o empurrão que eles dão na hora que a gente tem dificuldade… quando sente o apoio da torcida, você busca energia da onde você não tem e acaba se superando”, desabafou Ronaldo.

A realização da Kings World Cup Nations no Brasil despertou sentimentos especiais em Ronaldo Fenômeno. Durante uma live realizada na última terça-feira (16/12), no canal oficial da Kings League no YouTube, o ex-atacante falou sobre o significado de ver a Seleção Brasileira disputar um torneio oficial em solo nacional. Algo que ele próprio não viveu ao longo da carreira.

Com o Mundial de Nações da Kings League no Brasil, a expectativa se volta para o desempenho da equipe brasileira e, especialmente, para atletas como Kelvin e Lipão, que carregam o protagonismo dentro de campo. Ronaldo, que conhece como poucos o peso de representar o Brasil, aproveitou o momento para aconselhar os jogadores.

“Jogar em casa aumenta a responsabilidade, no entanto, o prestígio e a glória aumentam junto. Então é aproveitar as coisas boas de jogar dentro de casa, o apoio da torcida, que vai ser gigante. Eu tenho certeza que o brasileiro vai estar lá e vai lotar em todos os jogos, mas é preciso esquecer um pouco da pressão extra, porque também tem”, alertou.

Ronaldo vê Brasil como favorito na Kings League Nations

Contudo, apesar de reconhecer a pressão natural de atuar diante da própria torcida, o Fenômeno não escondeu o otimismo em relação ao desempenho brasileiro. Para ele, o Brasil entra na competição com status de favorito, embora saiba que encontrará adversários duros pelo caminho.

“Vocês estão super bem preparados, são os favoritos e logicamente vamos ter pedreira pelo caminho. Todos os times vão querer vir para cima do Brasil e acho que a seleção brasileira é o time a ser batido”, concluiu Ronaldo.