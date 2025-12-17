Quem teve a melhor média de notas do Botafogo em 2025? Saiba agora!

Os melhores e os piores do Glorioso nesta temporada, na avaliação do Jogada10 / Crédito: Jogada 10

Depois de um 2024 mágico, o Botafogo volta a terminar um ano com as mãos vazias. O time não competiu na Supercopa do Brasil e na Recopa no início do ano. No Carioca, o Glorioso sequer conseguiu vaga para a Taça Rio, torneio de consolação do possante Estadual. Na luta pelo bicampeonato da Libertadores, ficou nas oitavas de final, mesma fase na qual se despediu do Mundial de Clubes. Na briga pela inédita Copa do Brasil, eliminação nas quartas de final. No entanto, 2025 reservou alguns momentos bons, como a vitória sobre o poderoso PSG, a sobrevivência no Grupo da Morte do Mundial e a vaga na Libertadores de 2026 (a equipe, de forma inédita, vai jogar a competição pela terceira vez consecutiva).

Agora, então, é hora de mais um balanço de temporada. Vamos mostrar, afinal, quem teve as melhores e as piores médias de notas do Jogada10 ao longo da temporada. Antes, no entanto, algumas curiosidades e um spoiler. Não espere os mesmos números altos do ano passado. FICA PARA A PRÓXIMA Os jogadores Neto (goleiro), Branco (zagueiro), Kawan (zagueiro), Bahia (zagueiro), Bastos (zagueiro), Serafim (zagueiro), Marquinhos (zagueiro), Huguinho (volante), Kauê Leonardo (volante), Kauê Rodrigues (volante), Lucyo (meia), Lindes (meia), Barrera (meia), Vaz (atacante), Carlos Alberto (atacante), Toledo (atacante), Elias (atacante), Yarlen (atacante), Nascimento (centroavante), Adamo (centroavante), Kayke (centroavante), Kadir (centroavante) e Mastriani (centroavante) não atingiram a cota mínima de jogos para a apresentação de uma média de notas. EXPLOSÃO DE FELICIDADE A vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, no Super Mundial de Clubes, em Los Angeles, resultou em uma série de notas máximas para o grupo alvinegro. Na ocasião, os seguintes jogadores foram agraciados nos critérios exigentíssimos do J10. A saber: Jair, Barboza, Allan, Jesus e Renato Paiva. Marçal, na goleada sobre o Fortaleza por 5 a 0, no Castelão, pelo Brasileirão, também carimbou a sua nota máxima.

DERRAPARAM Barboza (zagueiro) levou zero três vezes: nos dois encontros com o Racing, pela Recopa Sul-Americana, e contra o Mirassol, no primeiro turno do Brasileirão, no Nilton Santos. O atacante Martins teve duas vezes a nota mínima (Flamengo, na Supercopa do Brasil, e Vasco, pelo Carioca), assim como o volante De Paula (Bahia, pelo Brasileirão, e Capital, pela Copa do Brasil) e o ponta Jeffinho (Racing, pela Recopa, e Sport, no segundo turno do Brasileirão). Vitinho, Jair, Halter, Cuiabano, Savarino, Lobato, Nascimento, Adamo, Rwan e Cabral tiveram uma nota mínima cada um.