Porto x Famalicão: onde assistir, escalações e arbitragem

Porto x Famalicão: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pelas oitavas de final da Taça de Portugal
A bola volta a rolar na Taça de Portugal. Nesta quinta-feira (18), Porto e Famalicão se enfrentam às 17h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela quinta rodada da competição mata-mata do futebol português.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na N Sports (YouTube).
LEIA MAIS: Jogador revelado pelo Wolverhampton morre aos 21 anos na Inglaterra
Como chega o Porto
O Porto chega embalado após três vitórias seguidas e entra em campo com o objetivo de confirmar a classificação diante de seus torcedores. Dono de uma trajetória vitoriosa no torneio, o clube sonha em conquistar o 21º título da Taça de Portugal.
Como chega o Famalicão
Por outro lado, o Famalicão vem confiante após aplicar uma goleada por 4 a 0 sobre o Estoril. Mesmo sabendo da dificuldade de atuar fora de casa contra o Porto, a equipe aposta em uma atuação sólida defensivamente para tentar surpreender no Estádio do Dragão.
PORTO X FAMALICÃO
Oitavas de final da Taça de Portugal
Data e horário: quinta-feira, 18/12/2025, às 17h45 (de Brasília).
Local: Estádio do Dragão, em Porto.
PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Varela, Froholdt e Mora; William Gomes, Pepê e Samu. Técnico: Francesco Farioli.
FAMALICÃO: Carevic; Rodrigo Pinheiro, De Haas, Realpe e Rafa Soares; Mathias De Amorim e Looi; Gil Dias, Gustavo Sá e Sorriso; Zabiri. Técnico: Hugo Oliveira.
Árbitro: António Nobre.
Auxiliares: Nélson Pereira e Francisco Pereira.
VAR: Manuel Oliveira.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.