Porto x Famalicão: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pelas oitavas de final da Taça de Portugal / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Taça de Portugal. Nesta quinta-feira (18), Porto e Famalicão se enfrentam às 17h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela quinta rodada da competição mata-mata do futebol português. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na N Sports (YouTube).

O Porto chega embalado após três vitórias seguidas e entra em campo com o objetivo de confirmar a classificação diante de seus torcedores. Dono de uma trajetória vitoriosa no torneio, o clube sonha em conquistar o 21º título da Taça de Portugal. Como chega o Famalicão Por outro lado, o Famalicão vem confiante após aplicar uma goleada por 4 a 0 sobre o Estoril. Mesmo sabendo da dificuldade de atuar fora de casa contra o Porto, a equipe aposta em uma atuação sólida defensivamente para tentar surpreender no Estádio do Dragão.