Nome de peso da Globo recusa proposta do SBT para Copa do Mundo de 2026

Emissora da família Abravanel se frustrou diante da movimentação ousada no mercado, a fim de agregar ao time de Galvão Bueno para o Mundial / Crédito: Jogada 10

Caio Ribeiro recusou a proposta para integrar o time esportivo do SBT na cobertura da Copa do Mundo de 2026 e decidiu seguir na Globo. Embora tenha agradecido pelo contato, o comentarista avaliou que vive um bom momento na emissora onde trabalha há quase duas décadas e optou por manter-se em destaque por lá. O SBT trabalhava com a ideia de tê-lo entre os principais rostos da última participação de Galvão Bueno em Copa do Mundo pela TV aberta. Em contrapartida, a Globo reiterou seu espaço na grade dos principais jogos do Mundial de 2026 — nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Vale pontuar que os canais duelarão simultaneamente em partidas da Seleção.

A investida da família Abravanel também contava com os apelos de Galvão Bueno e Tiago Leifert, principais vozes da casa. O segundo, aliás, é amigo pessoal de Caio e assumiu a dianteira das negociações. No entanto, as tratativas não avançaram, e a emissora voltou ao mercado em busca de opções à altura. Caio Ribeiro na Globo Consagrado na casa, o comentarista faz parte do time global desde 2007. Ele iniciou a trajetória pela empresa ainda na Rádio Globo, mas logo seguiu também para o SporTV, nas coberturas da Série B do Brasileirão. Com destaque ao longo dos anos, passou a integrar as principais transmissões do canal em sinal aberto para São Paulo. A partir da promoção para TV aberta paulista, escalou rapidamente para o cenário nacional. Esteve presente nas Copas do Mundo de 2010, 2014, 2018 e 2022, além da participação regular na grade esportiva da empresa.