Netflix anuncia novo jogo de futebol em parceria com a Fifa

Game será exclusivo da empresa, chegará antes da Copa de 2026 e marca nova fase da Fifa após o fim da parceria com a EA Sports / Crédito: Jogada 10

A Netflix Games confirmou, nesta quarta-feira (17), o lançamento de um novo jogo de futebol em parceria com a Fifa e com o estúdio Delphi Interactive. O título está previsto para chegar ao público a tempo da Copa do Mundo de 2026. LEIA MAIS: Jogador revelado pelo Wolverhampton morre aos 21 anos na Inglaterra

Em comunicado, a plataforma explicou que o jogo será uma simulação de futebol inspirada no universo da Fifa, pensada para ser acessível e envolvente. “Neste verão, enquanto o mundo se reúne para celebrar o Mundial, os fãs poderão jogar um título de futebol recém-reimaginado, exclusivo da Netflix Games”, destacou a empresa. Ainda segundo a Netflix, o game terá aprendizado rápido, mas oferecerá profundidade para quem quiser se aprofundar, além da possibilidade de jogar sozinho ou online com amigos. Tudo o que você precisa é de uma conta na Netflix e um celular. FIFA is changing the game.

Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também celebrou o acordo e reforçou a importância da iniciativa. “Estamos muito entusiasmados com essa parceria com a Netflix Games e a Delphi Interactive antes do Mundial de 2026. Essa colaboração marca um passo fundamental no nosso compromisso com a inovação. Ao mesmo tempo, tem o potencial de alcançar bilhões de fãs de futebol de todas as idades”, afirmou. Além disso, para ele, o projeto “representa o início de uma nova era dos jogos de simulação de futebol”.