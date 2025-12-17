Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Napoli x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Napoli x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida única válida pela semifinal da Supercopa Italiana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dia de jogo decisivo. Napoli e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo único válido pela semifinal da Supercopa Italiana.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Suárez deve renovar com Inter Miami até o fim de 2026

Como chega o Napoli

O Napoli vive um momento complicado na temporada e vem de duas derrotas seguidas. A primeira delas, por 2 a 0 para o Benfica, na fase de liga da Champions, e a mais recente, por 1 a 0 para a Udinese no Campeonato Italiano.

Além disso, para o jogo decisivo, o técnico Antonio Conte terá desfalques importantes. Isto porque os meias Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan atravessa uma fase um pouco melhor e vem de duas partidas sem derrotas no Campeonato Italiano. Uma vitória por 3 a 2 sobre o Torino, fora de casa, além de um empate por 2 a 2 com a Sassuolo em Milão. Na tabela da Serie A, o Milan é o vice-líder com 32 pontos, somente um a menos que o líder e rival Inter de Milão, e um a frente do próprio Napoli, terceiro colocado.

Mesmo assim, o técnico Massimiliano Allegri também enfrenta alguns problemas no elenco. O zagueiro Matteo Gabbia, o meia Youssouf Fofana e o centroavante Santiago Giménez, lesionados, são as baixas confirmadas. Além disso, o atacante Rafael Leão, um dos destaques da equipe, aparece como dúvida.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar