Napoli x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo. Napoli e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo único válido pela semifinal da Supercopa Italiana.

Como chega o Napoli

O Napoli vive um momento complicado na temporada e vem de duas derrotas seguidas. A primeira delas, por 2 a 0 para o Benfica, na fase de liga da Champions, e a mais recente, por 1 a 0 para a Udinese no Campeonato Italiano.

Além disso, para o jogo decisivo, o técnico Antonio Conte terá desfalques importantes. Isto porque os meias Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan atravessa uma fase um pouco melhor e vem de duas partidas sem derrotas no Campeonato Italiano. Uma vitória por 3 a 2 sobre o Torino, fora de casa, além de um empate por 2 a 2 com a Sassuolo em Milão. Na tabela da Serie A, o Milan é o vice-líder com 32 pontos, somente um a menos que o líder e rival Inter de Milão, e um a frente do próprio Napoli, terceiro colocado.