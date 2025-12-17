Melhor do Intercontinental, Vitinha exalta jogo do Flamengo: “Fantástico”

Destaque do PSG também reforça importância do título mundial: "É uma grande oportunidade, não queríamos deixar passar" / Crédito: Jogada 10

Eleito melhor jogador da Copa Intercontinental, o meio-campista Vitinha exaltou o desempenho do Flamengo após vitória do PSG nos pênaltis por 2 a 1 depois do empate por 1 a 1 no tempo normal mais prorrogação. Na partida, o português deu três finalizações e acertou 98 de 107 passes no total. Além disso, converteu a sua cobrança nas penalidades. “Tive a oportunidade de falar com os jogadores do Flamengo, de dar os parabéns. Estão em final de temporada e fizeram um jogo fantástico. Mesmo quando não conseguiam recuperar a bola, se defenderam muito bem. Eles têm muito mérito de levar a decisão para os pênaltis. Felizmente tivemos sorte e qualidade na disputa”, comentou Vitinha.