Mateus Carvalho lesiona joelho no aquecimento e deixa campo chorando

Volante do Vasco prende o pé no gramado minutos antes da final contra o Corinthians, sente dores fortes e vira desfalque imediato para Diniz / Crédito: Jogada 10

O clima de tensão e foco que antecede uma decisão de campeonato transformou-se em drama pessoal para um jogador do Vasco na noite desta quarta-feira (17). Minutos antes de a bola rolar para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, o volante Mateus Carvalho sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o aquecimento. A cena do atleta deixando o gramado aos prantos, amparado pelos médicos do clube, preocupou a comissão técnica e a torcida cruz-maltina presente em Itaquera. O incidente ocorreu durante uma atividade física rotineira de preparação. Segundo relatos da reportagem de campo, o pé de Mateus ficou preso no gramado enquanto ele tentava realizar um movimento de giro. O corpo seguiu o movimento, mas a perna travou, o que forçou a articulação do joelho de maneira não natural. A dor manifestou-se imediatamente, e o jogador desabou no campo, sinalizando que não conseguiria continuar.