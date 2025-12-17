Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marrocos testa sistema de segurança na CAN de olho na Copa de 2030

País-sede do Mundial de 30 competição continental para preparar as questões de segurança conforme as exigências da Fifa
Autor Jogada 10
O governo do Marrocos vai aproveitar a realização da Copa Africana de Nações para testar e aperfeiçoar os sistemas de segurança com foco na Copa do Mundo de 2030. O torneio continental começa neste domingo (21) e contará com 24 seleções.

O país sediará o torneio que vai até o dia 18 de janeiro, com seis cidades-sedes. Daqui a cinco anos, o Marrocos vai receber a Copa do Mundo, junto com Portugal e Espanha. Além disso, o torneio contará com partidas de abertura na Argentina, Uruguai e Paraguai.

Em um comunicado, o governo marroquino informou que utilizará a CAN como um ensaio geral para a Copa de 2030. Afinal, a ideia é que a experiência no torneio continental sirva de base para os preparativos de segurança para o Mundial. O país conta com um centro de cooperação policial, especializado em grandes eventos esportivos, criado junto com a Interpol.

A previsão é de que as cidades-sedes recebam um reforço significativo nos dispositivos de segurança, além de um aumento da presença policial nos aeroportos. Todavia, os terminais de Rabat, Casablanca, Marrakech e Tânger terão sistemas de portas eletrônicas, para agilizar o controle de fronteira e a circulação de torcedores e seleções.

Tags

Futebol Internacional

