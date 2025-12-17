Marrocos testa sistema de segurança na CAN de olho na Copa de 2030

País-sede do Mundial de 30 competição continental para preparar as questões de segurança conforme as exigências da Fifa / Crédito: Jogada 10

O governo do Marrocos vai aproveitar a realização da Copa Africana de Nações para testar e aperfeiçoar os sistemas de segurança com foco na Copa do Mundo de 2030. O torneio continental começa neste domingo (21) e contará com 24 seleções. O país sediará o torneio que vai até o dia 18 de janeiro, com seis cidades-sedes. Daqui a cinco anos, o Marrocos vai receber a Copa do Mundo, junto com Portugal e Espanha. Além disso, o torneio contará com partidas de abertura na Argentina, Uruguai e Paraguai.