Luis Enrique elogia Filipe Luís e vê Flamengo com “identidade”

Após o título da Copa Intercontinental, espanhol diz que PSG alcançou o “nível máximo” do futebol contra a equipe brasileira / Crédito: Jogada 10

O PSG conquistou o título da Copa Intercontinental na disputa por pênaltis contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. Segundo o técnico Luis Enrique, foi necessário alcançar o “nível máximo” de sua equipe para superar o time brasileiro. O espanhol, aliás, fez muitos elogios ao trabalho de Filipe Luís. “Sem nenhuma dúvida (Filipe Luís pode ter espaço no futebol europeu). Como analisei (na prévia da final), se vê que é um time que ganha, mas que joga bem. Sabe defender em qualquer forma, pressionando alto ou linha baixa. Um nível muito bom, com jogadores muito bons e uma clara identidade de equipe”, iniciou Luis Enrique em coletiva.

“É uma equipe parecida com a nossa. Hoje, realmente, tivemos que jogar ao máximo para vencer o Flamengo. Podem enfrentar com qualquer equipe do mundo, qualquer time da Europa. Um time treinado por ele vai seguir jogando bem pois é muito clara essa identidade e esse estilo”, seguiu o espanhol, que está no PSG desde julho de 2023. A estrela de Safonov brilhou nos pênaltis. O goleiro defendeu cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e De La Cruz. De La Cruz foi o único a converter. Pelo PSG, Dembélé e Barcola perderam, mas Vitinha e Nuno Mendes garantiram o título inédito por 2 a 1. “É a primeira vez que vejo um goleiro pegando quatro pênaltis. Fico muito feliz por ele”, disse Luis Enrique na coletiva após o título, antes de comentar sobre a sequência do jogador. Mais de Luis Enrique: Importância: “Esse troféu e vir até Doha e ganhá-lo… nós ficamos muito felizes. Essa partida representa muita coisa para gente, porque ganhamos a Champions League e é bom ter mais uma estrela na nossa camisa. Com todo o trabalho do ano passado, ficamos contentes. Podemos descansar, e nosso objetivo vai continuar sendo o mesmo: ganhar e jogar um bom futebol”.