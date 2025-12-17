Levantamento aponta Rayan como segundo mais valioso do Brasil

Destaque do Vasco na temporada, Rayan se consolidou também como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Afinal, o atacante marcou 20 gols no ano e é apontado como o segundo jogador mais valioso do país, de acordo com o levantamento do “Transfermarkt”. A joia vascaína ainda pode valorizar mais caso conquiste a Copa do Brasil, no próximo domingo (21).

Rayan, de 19 anos, é o segundo jogador sub-20 mais valioso, além do segundo jogador mais valioso do futebol brasileiro. O atacante aparece atrás de Vitor Roque, do Palmeiras, nas duas listas. Na nova análise do mercado, o atacante do Vasco atingiu o valor de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões), enquanto o palmeirense é avaliado em 35 milhões de euros (R$ 221,3 milhões).