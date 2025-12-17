Jorginho lamenta vice do Mundial, mas destaca “orgulho” do Flamengo

Volante marcou no tempo normal pelo clube carioca na final da Copa Interncontinental, nesta quarta, contra o PSG, em Doha / Crédito: Jogada 10

O volante Jorginho lamentou a derrota do Flamengo para o PSG na final da Copa Interncontinental, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. De acordo com o meio-campista fica um gosto amargo após a equipe francesa levar a melhor na disputa dos pênaltis. “Foi um ano incrível. Erros acontecem, o pênalti eu já errei. Mas não tem outra palavra que não seja orgulho. O que o time se entregou, guerreou mesmo, deu tudo. Entregou tudo, deixou tudo em campo para poder honrar a camisa que veste. É uma pena acabar assim e acaba tendo um gostinho amargo, porque como você falou tão perto. E se tivesse ganho, ninguém podia falar nada, absolutamente nada, Então, a gente tem que sair daqui orgulhoso do que a gente fez. Agora, é descansar, que foi um ano bem longo e focar no que a gente tem que fazer depois no próximo ano”, disse Jorginho ao Sportv.