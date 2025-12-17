Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jorginho lamenta vice do Mundial, mas destaca “orgulho” do Flamengo

Volante marcou no tempo normal pelo clube carioca na final da Copa Interncontinental, nesta quarta, contra o PSG, em Doha
O volante Jorginho lamentou a derrota do Flamengo para o PSG na final da Copa Interncontinental, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. De acordo com o meio-campista fica um gosto amargo após a equipe francesa levar a melhor na disputa dos pênaltis.

“Foi um ano incrível. Erros acontecem, o pênalti eu já errei. Mas não tem outra palavra que não seja orgulho. O que o time se entregou, guerreou mesmo, deu tudo. Entregou tudo, deixou tudo em campo para poder honrar a camisa que veste. É uma pena acabar assim e acaba tendo um gostinho amargo, porque como você falou tão perto. E se tivesse ganho, ninguém podia falar nada, absolutamente nada, Então, a gente tem que sair daqui orgulhoso do que a gente fez. Agora, é descansar, que foi um ano bem longo e focar no que a gente tem que fazer depois no próximo ano”, disse Jorginho ao Sportv.

Nos pênaltis, o Flamengo vacilou e viu o goleiro Safonov pegar incríveis quatro pênaltis na disputa. Jorginho, assim, complementou que o cansaço pode ser um reflexo.

“Pode ter sido, pode ter sido um reflexo disso também. Você chega depois de ter corrido tanto, o time entregou muito. Tanto é que depois eu entro ali e falo para os meninos, agora é o momento de tentar recuperar o máximo de energia possível, porque dizem que é só um chute, mas é um momento que precisava ter lucidez. E, infelizmente, a gente não sai com a vitória que era tão desejada que a gente queria tanto. Faz parte do futebol também”, refroçou.

E agora?

O Flamengo entra, enfim, de férias após uma longa e vitoriosa temporada. A equipe estreia no Carioca 2026 contra o Bangu, no dia 14 de janeiro. Mas olho no Brasileirão, que começa no dia 28, contra o São Paulo, no Morumbis.

