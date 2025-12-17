Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gestão do São Paulo apresenta proposta que pode facilitar criação de SAF

Proposta deve ser avaliada pela Comissão Legislativa e, posteriormente, aprovada pelo Conselho Deliberativo
O presidente do São Paulo, Julio Casares, apresentou nesta terça-feira (16), em reunião com aliados no Morumbis, uma proposta de mudança no estatuto do clube. As sugestões da dupla abririam caminho para a criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no Tricolor. A informação foi publicada inicialmente pelo “ge”. 

O documento reúne duas propostas centrais. A primeira trata do quórum exigido para aprovar a criação de uma SAF no clube. Hoje, o Estatuto determina apoio superior a dois terços dos votos. O texto sugere retirar essa exigência para decisões sobre o tema. A segunda sugestão propõe a separação entre o futebol e o clube social. 

Conselho precisa aprovar proposta que facilita SAF no São Paulo

A pauta deve ser encaminhada em breve à Comissão Legislativa do clube. O órgão tem um prazo de 30 dias para analisar o texto e avaliar sua adequação às normas internas. Em seguida, define se encaminha a proposta para apreciação do Conselho Deliberativo. Na sequência, os conselheiros votam as mudanças sugeridas. Caso aprovem o texto, o processo avança para a Assembleia Geral. Nessa fase, os sócios do São Paulo decidem sobre a adoção das alterações estatutárias. 

A última reforma no Estatuto do São Paulo aconteceu em 2022. Na ocasião, os associados aprovaram a possibilidade de reeleição presidencial, da qual Casares usufruiu. Antes dessa mudança, o regulamento permitia apenas um mandato de três anos para o cargo.

O debate sobre a adoção do modelo SAF no São Paulo ocorre em meio às manifestações públicas do empresário Diego Fernandes, conhecido por intermediar as negociações entre CBF e Carlo Ancelotti, em investir no clube. Nesta terça-feira, Fernandes divulgou um vídeo anunciando o que o próprio chamou de “São Paulo Day”, uma iniciativa para reunir empresários e interessados em investir no Tricolor. O evento não tem relação com o clube e está marcado para o dia 6 de abril de 2026.

