Gestão do São Paulo apresenta proposta que pode facilitar criação de SAF

O documento reúne duas propostas centrais. A primeira trata do quórum exigido para aprovar a criação de uma SAF no clube. Hoje, o Estatuto determina apoio superior a dois terços dos votos. O texto sugere retirar essa exigência para decisões sobre o tema. A segunda sugestão propõe a separação entre o futebol e o clube social.

O presidente do São Paulo, Julio Casares , apresentou nesta terça-feira (16), em reunião com aliados no Morumbis, uma proposta de mudança no estatuto do clube. As sugestões da dupla abririam caminho para a criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no Tricolor. A informação foi publicada inicialmente pelo “ge”.

Conselho precisa aprovar proposta que facilita SAF no São Paulo

A pauta deve ser encaminhada em breve à Comissão Legislativa do clube. O órgão tem um prazo de 30 dias para analisar o texto e avaliar sua adequação às normas internas. Em seguida, define se encaminha a proposta para apreciação do Conselho Deliberativo. Na sequência, os conselheiros votam as mudanças sugeridas. Caso aprovem o texto, o processo avança para a Assembleia Geral. Nessa fase, os sócios do São Paulo decidem sobre a adoção das alterações estatutárias.

A última reforma no Estatuto do São Paulo aconteceu em 2022. Na ocasião, os associados aprovaram a possibilidade de reeleição presidencial, da qual Casares usufruiu. Antes dessa mudança, o regulamento permitia apenas um mandato de três anos para o cargo.

O debate sobre a adoção do modelo SAF no São Paulo ocorre em meio às manifestações públicas do empresário Diego Fernandes, conhecido por intermediar as negociações entre CBF e Carlo Ancelotti, em investir no clube. Nesta terça-feira, Fernandes divulgou um vídeo anunciando o que o próprio chamou de “São Paulo Day”, uma iniciativa para reunir empresários e interessados em investir no Tricolor. O evento não tem relação com o clube e está marcado para o dia 6 de abril de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.