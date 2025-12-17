FPF autoriza presença da organizada do Corinthians na final da Copa do Brasil

Liberação excepcional atende recomendação do Ministério Público e vale apenas para o duelo contra o Vasco, na Neo Química Arena / Crédito: Jogada 10

A Federação Paulista de Futebol (FPF) autorizou, de forma excepcional, a presença de integrantes da Gaviões da Fiel na final da Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira (17/12), na Neo Química Arena, contra o Vasco. A decisão foi tomada após recomendação do Ministério Público. Assim, suspende, apenas para esta partida, uma punição que ainda estava em vigor contra a maior torcida organizada do Corinthians. A sanção havia sido aplicada em decorrência de uma briga envolvendo torcedores uniformizados de Corinthians e São Paulo. A confusão ocorreu na Rua Conselheiro Carrão, no bairro do Bixiga, após o clássico disputado no dia 20 de novembro. Desde então, os integrantes da organizada estavam autorizados a frequentar os estádios. Contudo, sem o uso de bandeiras, faixas, camisetas ou qualquer item que identificasse a torcida.