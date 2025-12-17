Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FPF autoriza presença da organizada do Corinthians na final da Copa do Brasil

Liberação excepcional atende recomendação do Ministério Público e vale apenas para o duelo contra o Vasco, na Neo Química Arena
A Federação Paulista de Futebol (FPF) autorizou, de forma excepcional, a presença de integrantes da Gaviões da Fiel na final da Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira (17/12), na Neo Química Arena, contra o Vasco. A decisão foi tomada após recomendação do Ministério Público. Assim, suspende, apenas para esta partida, uma punição que ainda estava em vigor contra a maior torcida organizada do Corinthians.

A sanção havia sido aplicada em decorrência de uma briga envolvendo torcedores uniformizados de Corinthians e São Paulo. A confusão ocorreu na Rua Conselheiro Carrão, no bairro do Bixiga, após o clássico disputado no dia 20 de novembro. Desde então, os integrantes da organizada estavam autorizados a frequentar os estádios. Contudo, sem o uso de bandeiras, faixas, camisetas ou qualquer item que identificasse a torcida.

Com a nova decisão, os membros da Gaviões poderão voltar a ocupar o setor destinado à organizada com seus adereços tradicionais. Entretanto, apenas para este jogo da Copa do Brasil.

Torcida do Corinthians já sofreu com outras sanções

No fim de outubro, a FPF já havia autorizado o retorno das torcidas organizadas do Corinthians aos estádios. Isso após o cumprimento de uma punição de seis meses imposta pelo uso de rojões e sinalizadores na final do Campeonato Paulista, disputada em 27 de março. Aliás, a liberação aconteceu após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A reunião aconteceu entre representantes das organizadas, do Ministério Público e do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Aliás, a medida é semelhante à adotada agora também aconteceu no último domingo (14/12), quando a presença da Gaviões da Fiel acabou sendo permitida no duelo contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil.

