Fluminense define data de posse do novo presidente do clube

Mattheus Montenegro foi eleito, no dia 29 de novembro, novo mantarário do Tricolor para o próximo triênio (2026-2028) / Crédito: Jogada 10

O Fluminense marcou a cerimônia de posse do novo presidente do clube para o próximo triênio de 2026-2028. Mattheus Montenegro, portanto, vai assumir o cargo no dia 19 de dezembro, na Sede das Laranjeiras, no Salão Nobre, na sexta-feira (19). A solenidade de posse ocorrerá à noite. Novo evento, Mattheus Montenegro fará o anúncio do novo diretor de planejamento esportivo. Esta função, exercida por Fred até sua demissão em 2024, será recriada conforme prometido na campanha de Mattheus. Mário Bittencourt, presidente do clube até o momento, pode assumir o cargo.