Filipe Luís revela o que será “inegociável” para o Flamengo contra o PSG

Em resposta ao ex-goleiro e ídolo rubro-negro, Diego Alves, comandante fala sobre o plano de jogo do Mengão para a decisão desta quarta (17)

Pouco antes de a bola rolar para PSG x Flamengo, nesta quarta-feira (17/12), pela final do Intercontinental, o técnico Filipe Luís falou sobre como o Rubro-Negro pode surpreender o time francês para sair com o título. Em rápida entrevista ao ex-goleiro e ídolo do Flamengo, Diego Alves, da Cazé TV, o comandante respondeu o que é “inegociável” para o duelo de logo mais, às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar.

“Bom, primeiro que vai ser um grande jogo, um jogo muito difícil. Sabemos da qualidade do Paris, da qualidade dos jogadores, mas acredito que chegamos no nosso melhor momento. Tanto mentalmente, o grupo está de uma forma muito leve, e vem encarando esse torneio de uma forma muito especial, e também fisicamente. Então, sabendo e respeitando as qualidades do Paris, sabemos que vamos ter possibilidades. Inegociável é que eles sigam o plano de jogo, e tenho certeza que vamos ter possibilidades de vencer”, afirmou o treinador.

Lembrando que apesar de ser um dos times mais temidos do mundo atualmente, o PSG vem de dois tropeços nas últimas cinco partidas (somando todas as competições), e surge “apenas” na segunda posição do Campeonato Francês. Afinal, o surpreendente Lens aparece em primeiro, com 37 pontos – um a mais que o time comandado por Luis Enrique.

