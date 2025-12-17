Filipe Luís marca reunião para definir futuro e admite: “Quero voltar à Europa”

Técnico do Flamengo revela conversa agendada com diretoria para renovação, mas não esconde desejo de carreira internacional após vice no Catar / Crédito: Jogada 10

A frustração pela derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain, na final da Copa Intercontinental, não impediu Filipe Luís de tratar um assunto urgente: seu futuro no comando do Flamengo. Na entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (17), em Doha, o treinador revelou que possui uma reunião agendada para esta quinta-feira (18) com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o diretor de futebol José Boto. O contrato do técnico termina no fim deste mês, e a pauta do encontro será a definição de sua permanência para a temporada de 2026. Embora se declare “de luto” pelo resultado em campo, Filipe manteve a transparência habitual ao projetar sua carreira. O ex-lateral admitiu publicamente que almeja trabalhar no Velho Continente, onde construiu grande parte de sua trajetória como jogador e onde persegue o sonho de conquistar a Champions League. No entanto, ele reforçou que seu foco atual permanece no Ninho do Urubu.

“Acaba o contrato agora. Estamos em negociação para renovar. Todo mundo sabe meu sonho. Obviamente, quero voltar à Europa um dia. Me preparei muito para isso. No momento, minha realidade é o Flamengo”, declarou o comandante. Ele fez questão de exaltar o elenco rubro-negro, afirmando que se sente “representado” pela entrega dos atletas em campo. Filipe Luís terá aumento salarial caso fique A renovação contratual envolve também uma correção financeira. Com pouco mais de um ano na função, Filipe Luís conquistou cinco títulos de peso: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e Campeonato Carioca. Apesar do currículo vitorioso, seus vencimentos permanecem no patamar de quando subiu das categorias de base, valor inferior ao salário de quase todos os jogadores do elenco profissional. A diretoria reconhece a defasagem e oferece uma valorização condizente com o mercado. O trabalho de Filipe Luís já ecoa internacionalmente. O técnico do PSG, Luis Enrique, rasgou elogios ao brasileiro após a final. O espanhol destacou a preparação tática do Flamengo e afirmou que Filipe “pode treinar qualquer equipe do mundo”.