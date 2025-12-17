Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipe Luís marca reunião para definir futuro e admite: “Quero voltar à Europa”

Filipe Luís marca reunião para definir futuro e admite: “Quero voltar à Europa”

Técnico do Flamengo revela conversa agendada com diretoria para renovação, mas não esconde desejo de carreira internacional após vice no Catar
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A frustração pela derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain, na final da Copa Intercontinental, não impediu Filipe Luís de tratar um assunto urgente: seu futuro no comando do Flamengo. Na entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (17), em Doha, o treinador revelou que possui uma reunião agendada para esta quinta-feira (18) com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o diretor de futebol José Boto. O contrato do técnico termina no fim deste mês, e a pauta do encontro será a definição de sua permanência para a temporada de 2026.

Embora se declare “de luto” pelo resultado em campo, Filipe manteve a transparência habitual ao projetar sua carreira. O ex-lateral admitiu publicamente que almeja trabalhar no Velho Continente, onde construiu grande parte de sua trajetória como jogador e onde persegue o sonho de conquistar a Champions League. No entanto, ele reforçou que seu foco atual permanece no Ninho do Urubu.

“Acaba o contrato agora. Estamos em negociação para renovar. Todo mundo sabe meu sonho. Obviamente, quero voltar à Europa um dia. Me preparei muito para isso. No momento, minha realidade é o Flamengo”, declarou o comandante.

Ele fez questão de exaltar o elenco rubro-negro, afirmando que se sente “representado” pela entrega dos atletas em campo.

Filipe Luís terá aumento salarial caso fique

A renovação contratual envolve também uma correção financeira. Com pouco mais de um ano na função, Filipe Luís conquistou cinco títulos de peso: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e Campeonato Carioca. Apesar do currículo vitorioso, seus vencimentos permanecem no patamar de quando subiu das categorias de base, valor inferior ao salário de quase todos os jogadores do elenco profissional. A diretoria reconhece a defasagem e oferece uma valorização condizente com o mercado.

O trabalho de Filipe Luís já ecoa internacionalmente. O técnico do PSG, Luis Enrique, rasgou elogios ao brasileiro após a final. O espanhol destacou a preparação tática do Flamengo e afirmou que Filipe “pode treinar qualquer equipe do mundo”.

Segundo ele, o time carioca jogou “de maneira perfeita com a bola”, o que valida a capacidade do jovem treinador de atuar nos maiores palcos do futebol mundial. A decisão final, contudo, sairá da conversa entre o técnico e a cúpula rubro-negra nas próximas horas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar