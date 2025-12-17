Ex-Fluminense, Pineida é assassinado em Guayaquil

Presidente do Barcelona de Guayaquil revelou que o jogador pediu proteção especial por estar recebendo ameaças de morte / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado nesta quarta-feira (17) em Guayaquil, informou a imprensa do país. O Barcelona de Guayaquil, onde ele atuava, lamentou a morte de Pineida em um comunicado nas redes sociais. O jogador atuou no Fluminense em 2022, por empréstimo. Segundo a polícia local, dois homens em motocicletas abriram fogo na tarde desta quarta-feira (17). Pineida, de 33 anos, e sua esposa não resistiram e morreram no local. A mãe do jogador, que também estava com o casal, ficou ferida.