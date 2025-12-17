Dorival prevê dificuldades para o Corinthians na final da Copa do Brasil

Treinador também resgou elogios ao trabalho do adversário Fernando Diniz / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior afirmou que o Corinthians enfrentará dificuldades na final da Copa do Brasil, diante do Vasco. Em entrevista na chegada à Neo Química Arena, palco do jogo de ida da final, o treinador disse esperar que sua equipe esteja preparada para a decisão. Vale lembrar que esta é a quinta final de Copa do Brasil da carreira do técnico, que já ergueu o troféu em quatro oportunidades. “Tentaremos ter a melhor equipe possível em campo. Uma equipe competitiva, buscando o resultado. Entendendo a equipe do Vasco, o momento que vivem, com um crescimento muito interessante. Eu acho que teremos dois grandes jogos nessa decisão. Espero que o Corinthians esteja bem preparado, já que as dificuldades serão muito grandes. Precisaremos de todos os jogadores em condições de atuar nas duas partidas” afirmou o técnico.