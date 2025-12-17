Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide Ancelotti indica saída do Botafogo

Davide Ancelotti indica saída do Botafogo

Entenda por que o italiano não deve voltar das férias como treinador do Glorioso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo pode começar 2026 sem treinador. Afinal, Davide Ancelotti indicou, nesta quarta-feira (17), a saída do Mais Tradicional por conta de uma divergência com a diretoria da SAF alvinegra, segundo informações do jornal “O Globo”.

Ancelottinho está inclinado para deixar o Glorioso por não concordar com a demissão do preparador físico Luca Guerra, profissional com o trabalho bem questionado por conta do alto número de lesões musculares na temporada passada.

O fato de terminar o ano em alta, com dez jogos de invencibilidade e na Copa Libertadores não demoverá o treinador desta ideia.

O jovem comandante italiano não abre mão da permanência de seu fiel escudeiro espanhol em seu corpo técnico. Davide tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar