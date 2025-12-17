Davide Ancelotti indica saída do Botafogo

Entenda por que o italiano não deve voltar das férias como treinador do Glorioso

O Botafogo pode começar 2026 sem treinador. Afinal, Davide Ancelotti indicou, nesta quarta-feira (17), a saída do Mais Tradicional por conta de uma divergência com a diretoria da SAF alvinegra, segundo informações do jornal “O Globo”.

Ancelottinho está inclinado para deixar o Glorioso por não concordar com a demissão do preparador físico Luca Guerra, profissional com o trabalho bem questionado por conta do alto número de lesões musculares na temporada passada.