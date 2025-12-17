Crystal Palace x KuPS: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Liga Conferência estão de volta. Nesta quinta-feira (18), Crystal Palace e KuPS, da Finlândia, se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 6ª e última rodada da fase de liga da competição do terceiro escalão do futebol europeu. A bola rola no Selhurst Park, em Londres, com clima de decisão para ambos os times.

Como chega o Crystal Palace

O Crystal Palace vive um momento positivo e chega para a partida embalado. Com uma campanha consistente, o time precisa do resultado em casa para garantir lugar entre os oito primeiros da fase de liga e confirmar a classificação direta para as oitavas de final.

O clube londrino abre a 6ª rodada na 9ª posição com nove pontos. Do 8º ao 4º, todos os adversários estão com 10 pontos.

Contudo, o técnico Oliver Glasner segue com alguns problemas no elenco para o jogo desta quinta-feira. Isto porque Daniel Muñoz, Chad Riad e Caleb Kporha, lesionados, estão fora da partida.