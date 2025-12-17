Corinthians e Vasco criam pouco e empatam sem gols no jogo de ida da final da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco criam pouco e empatam sem gols no jogo de ida da final da Copa do BrasilEquipes fizeram um confronto equilibrado, com os visitantes melhores em alguns momentos. Decisão será no domingo, no Maracanã
Corinthians e Vasco deixaram tudo em aberto na grande final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (17), as equipes ficaram no empate sem gols no jogo de ida da decisão, realizado na Neo Química Arena. Os dois lados conseguiram trabalhar bem a bola, mas não conseguiram caprichar na criação de oportunidades.
Com isso, quem vencer no jogo da volta ficará a taça. A partida acontece no começo da noite do próximo domingo (21), às 18h30, no Maracanã. Caso aconteça um novo empate, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.
Poucas oportunidades e Vasco melhor
A partida começou equilibrada, com muito estudo pelos dois lados. Após chegadas que não levaram muito perigo ao gol adversário, o Vasco conseguiu criar mais e pressionar. Rayan até chegou a marcar o primeiro, mas o auxiliar flagrou o impedimento. Depois, Coutinho chutou da entrada da área e mandou para fora. Puma Rodríguez apareceu na área, subiu após cruzamento e cabeceou para a linha de fundo.
Entretanto, na primeira oportunidade que teve, o Corinthians marcou com Memphis. Porém, o gol foi anulado, já que o holandês estava impedido após um desvio do ataque alvinegro no meio da área. O Timão até conseguiu crescer na partida, mas não conseguiu passar pela marcação adversária e criar mais oportunidades.
Lances perigosos e nada de gols
O segundo tempo começou mais morno. As equipes tentavam chegar ao ataque, mas não conseguiam acertar no último toque. Novamente, o Vasco conseguiu se destacar um pouco mais e teve a primeira grande oportunidade. Depois de cobrança de escanteio, Cauan Barros subiu mais alto na área e cabeceou na trave. O Corinthians conseguiu aparecer na sequência, na mesma moeda. Após cobrança de escanteio, Gustavo Henrique cabeceou para fora.
A grande oportunidade corinthiana veio já na reta final do jogo. Matheus Bidu invadiu a área pela esquerda e cruzou para Yuri Alberto, que chutou mascado para um milagre de Léo Jardim com o pé. Entretanto, os últimos minutos da partida não tiveram muita emoção. Os dois lados seguiam com dificuldade para chegar com perigo no campo de ataque, o que resultou no empate sem gols na Neo Química Arena.
CORINTHIANS 0 X 0 VASCO
Copa do Brasil – FINAL – 1º jogo
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data e hora: 17/12/2025 (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)
Público total: 47.339 torcedores
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Carrillo, 6’/2ºT), Raniele (Vitinho, 22’/2ºT), Breno Bidon (Maycon, 6’/2ºT) e Rodrigo Garro (André, 22’/2ºT); Memphis Depay (Dieguinho, 38’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho (Matheus França, 44’/2ºT); Nuno Moreira (Vegetti, 33’/2ºT), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Raniele e Vitinho (COR); Robert Renan e Lucas Oliveira (VAS)
