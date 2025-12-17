Conmebol anuncia premiação extra ao Flamengo em caso de título

Entidade máxima do futebol sul-americano concederá premiação idêntica à Fifa caso o Fla vença o PSG (FRA) nesta quarta (17)

Esse valor é o mesmo pago pela Fifa para o campeão. O vice-campeão, aliás, ganha 4 milhões de dólares (R$ 22,07 milhões), prêmio já garantido pelo Rubro-Negro por ter alcançado a final. Ainda segundo a Conmebol, esse prêmio está dentro do orçamento de 2025, aprovado pelo Conselho e pelo Congresso da entidade.

A Conmebol anunciou na tarde desta quarta-feira (17/12) que premiará o Flamengo em caso de título mundial contra o PSG (FRA), em jogo que rola a partir das 14h (de Brasília), no Catar. Assim, caso o Rubro-Negro saia com a conquista contra os franceses, a entidade máxima do futebol sul-americano pagará 5 milhões de dólares (R$ 27,59 milhões no câmbio atual) ao clube da Gávea.

LEIA MAIS: Filipe Luís revela o que será “inegociável” para o Flamengo contra o PSG

A premiação se dará “em reconhecimento ao mérito esportivo e à excelência competitiva no âmbito internacional”, como explica o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Reafirmamos nosso compromisso com a competitividade e o reconhecimento ao mérito desportivo dos clubes sul-americanos. O Flamengo teve um desempenho de destaque em 2025 e esse incentivo reforça nosso objetivo de premiar a excelência desportiva”, disse ao site oficial da entidade.

A Conmebol ainda lembra que pagou 24 milhões de dólares (algo próximo a R$ 130 milhões à época da conquista) pelo título da Libertadores. Esta, aliás, foi a maior premiação da História da competição. O Rubro-Negro ergueu a taça no dia 29 de novembro ao bater o Palmeiras, por 1 a 0, no Monumental de Lima, no Peru.