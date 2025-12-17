Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol anuncia premiação extra ao Flamengo em caso de título

Entidade máxima do futebol sul-americano concederá premiação idêntica à Fifa caso o Fla vença o PSG (FRA) nesta quarta (17)
A Conmebol anunciou na tarde desta quarta-feira (17/12) que premiará o Flamengo em caso de título mundial contra o PSG (FRA), em jogo que rola a partir das 14h (de Brasília), no Catar. Assim, caso o Rubro-Negro saia com a conquista contra os franceses, a entidade máxima do futebol sul-americano pagará 5 milhões de dólares (R$ 27,59 milhões no câmbio atual) ao clube da Gávea.

Esse valor é o mesmo pago pela Fifa para o campeão. O vice-campeão, aliás, ganha 4 milhões de dólares (R$ 22,07 milhões), prêmio já garantido pelo Rubro-Negro por ter alcançado a final. Ainda segundo a Conmebol, esse prêmio está dentro do orçamento de 2025, aprovado pelo Conselho e pelo Congresso da entidade.

LEIA MAIS: Filipe Luís revela o que será “inegociável” para o Flamengo contra o PSG

A premiação se dará “em reconhecimento ao mérito esportivo e à excelência competitiva no âmbito internacional”, como explica o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Reafirmamos nosso compromisso com a competitividade e o reconhecimento ao mérito desportivo dos clubes sul-americanos. O Flamengo teve um desempenho de destaque em 2025 e esse incentivo reforça nosso objetivo de premiar a excelência desportiva”, disse ao site oficial da entidade.

A Conmebol ainda lembra que pagou 24 milhões de dólares (algo próximo a R$ 130 milhões à época da conquista) pelo título da Libertadores. Esta, aliás, foi a maior premiação da História da competição. O Rubro-Negro ergueu a taça no dia 29 de novembro ao bater o Palmeiras, por 1 a 0, no Monumental de Lima, no Peru.

