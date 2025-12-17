Com Endrick titular e brilho de Mbappé, Real Madrid avança na Copa do Rei

Atacante francês marca duas vezes, equipe merengue faz 3 a 2 no Talavera, da 3ª divisão, e vai às oitavas de final da competição / Crédito: Jogada 10

Com time misto, o Real Madrid venceu o Talavera, da 3ª divisão da Espanha, por 3 a 2, no Estadio El Prado, e avançou às oitavas de final da Copa do Rei. Kylian Mbappé marcou duas vezes e Manuel Farrando Stiepovich fez contra. Nahuel Arroyo Mazorra e Di Renzo fizeram para os donos da casa. O brasileiro Endrick começou o jogo como titular pela primeira vez desde a chegada do técnico Xabi Alonso. Por conta da formação alternativa de Xabi Alonso, Endrick ganhou uma oportunidade. E teve uma boa atuação, criando boas chances, mas não conseguiu marcar em seu possível último jogo pelo Real, já que deve ser emprestado para o Lyon. O brasileiro deve assinar contrato no dia 27 de dezembro e o anúncio oficial será em 1º de janeiro.