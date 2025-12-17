Clubes dos EUA anuncia venda de Barreal ao Santos

O FC Cincinnati, dos Estados Unidos, que joga a Major League Soccer, anunciou nesta quarta-feira (17) a venda do meia-atacante Álvaro Barreal ao Santos. O clube norte-americano confirmou a transferência em uma operação “multimilionária”, após o jogador atingir algumas metas previstas no contrato de empréstimo. Contudo, os valores não foram revelados.

O Santos pagará por Barreal em parcelas, com a primeira vencendo no fim de janeiro. Assim, o argentino torna-se o primeiro reforço para 2026. Com Juan Pablo Vojvoda nesta temporada, virou um dos destaques na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.