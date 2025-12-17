Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clubes dos EUA anuncia venda de Barreal ao Santos

FC Cincinnati confirmou a saída do argentino ao Peixe, após metas terem sido cumpridas no acordo de empréstimo
O FC Cincinnati, dos Estados Unidos, que joga a Major League Soccer, anunciou nesta quarta-feira (17) a venda do meia-atacante Álvaro Barreal ao Santos. O clube norte-americano confirmou a transferência em uma operação “multimilionária”, após o jogador atingir algumas metas previstas no contrato de empréstimo. Contudo, os valores não foram revelados.

O Santos pagará por Barreal em parcelas, com a primeira vencendo no fim de janeiro. Assim, o argentino torna-se o primeiro reforço para 2026. Com Juan Pablo Vojvoda nesta temporada, virou um dos destaques na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: Santos vê salário virar entrave para avançar nas conversas por Gabigol

Aliás, Barreal terminou a competição com nove gols, na artilharia do Peixe. Em termos de comparação, ficou com um à frente de Neymar, que marcou em oito oportunidades.

Outro que permanece no Santos na próxima temporada é o zagueiro Zé Ivaldo, que também atingiu metas de obrigação previstas no contrato. O defensor estava emprestado pelo Cruzeiro até o fim deste ano.

