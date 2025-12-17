CBF inicia visitas técnicas para implementar impedimento semiautomático

Equipe contratada começou a fazer vistorias desde 24 de novembro nos estádios; Próxima fase será de testes de equipamentos / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avançou mais uma etapa no projeto de implementação do impedimento semiautomático no futebol nacional. A empresa Genius, que implantar a nova tecnologia no Brasil, já iniciou a visitação dos estádios da Série A. Até a última terça-feira (16), nove arenas já receberam a equipe da empresa. Esta é a primeira fase do trabalho, com análises para definir onde e como os equipamentos serão instalados. No fim de novembro, os estádios Nilton Santos, Maracanã, São Januário, MorumBIS, Arena Barueri e Neo Química Arena receberam visitas. Na última terça-feira (16), a Vila Belmiro recebeu a equipe da Genius. Ainda em dezembro mais sete estádios serão vistoriados: Mineirão, Arena MRV, Cícero de Souza Marques, Ligga Arena, Barradão, Arena Fonte Nova e Couto Pereira.