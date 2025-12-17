CazéTV e GeTV adotam estratégias distintas para “duelo final” em decisão do Flamengo

Projeto Globo saiu na frente, enquanto o de Casimiro tenta se recuperar às 14h (de Brasília) desta quarta, no duelo rubro-negro contra o PSG

A decisão do Intercontinental entre Flamengo e PSG também definirá o “campeão” do primeiro duelo direto entre CazéTV e GeTV. Com vantagem no confronto, o projeto digital da Globo adotou uma estratégia distinta à concorrente e fases anteriores do torneio, a fim de ampliar ainda mais seu alcance. A final está marcada para as 14h (de Brasília) desta quarta.

Com estratégias bem definidas, a CazéTV abrirá sua programação 1h30 mais cedo em relação ao projeto Globo, às 11h, enquanto a GeTV só vai ao ar 12h30 (de Brasília). Ambos apostaram em nomes históricos do clube para atrair ainda mais a atenção do público, com uma comunicação mais direta ao rubro-negro.

A grande novidade parte da exibição da GeTV, que transmitirá o duelo in loco, distinto ao que fará a CazéTV, apenas no estúdio. O narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga inclusive já estão no Catar para comandar a transmissão do duelo que colocará brasileiros e franceses frente a frente pelo mundo.

Já a CazéTV apostou em outra estratégia e manteve a rotina habitual, com a equipe titular diretamente dos estúdios. A narração ficará sob o comando de Luís Felipe Freitas, enquanto repórteres e comentaristas estarão no Catar para acompanhar a decisão.

Duelos por decisões do Flamengo

Os canais travaram sua primeira disputa simultânea em jogos entre clubes justamente na estreia rubro-negra no torneio, no triunfo diante do Cruz Azul. Durante a vitória no Dérbi das Américas, o projeto Globo superou o de Casimiro em número de espectadores, com uma diferença final de 1,3 milhão.