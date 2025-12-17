Bruno Henrique admite tristeza, mas exalta temporada do Flamengo

Camisa 27 se diz triste pela perda do título mundial, ainda que Fla tenha tido ano "brilhante"; veja o que o craque falou / Crédito: Jogada 10

O ponta Bruno Henrique exaltou a temporada do Flamengo apesar da derrota por 2 a 1 (nos pênaltis) para o PSG (FRA), nesta quarta-feira (17/12), na final do Intercontinental. Para o camisa 27, que ficou em campo até os 45+2′ do segundo tempo, o Fla fez um “brilhante” ano de 2025, revelando que o time brigou até o fim pelo título mundial. “É de tristeza. Perdemos onde tudo podia acontecer, mas parabenizar o grupo pela brilhante temporada que fizemos. Chegamos aqui com muita disposição, com muito trabalho e saímos de cabeça erguida daqui, com certeza. Porque o jogo foi parelho e a gente teve a sensação que estava a todo momento na causa da vitória e todos jogaram pra caramba”, disse.