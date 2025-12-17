Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruno Henrique admite tristeza, mas exalta temporada do Flamengo

Camisa 27 se diz triste pela perda do título mundial, ainda que Fla tenha tido ano "brilhante"; veja o que o craque falou
O ponta Bruno Henrique exaltou a temporada do Flamengo apesar da derrota por 2 a 1 (nos pênaltis) para o PSG (FRA), nesta quarta-feira (17/12), na final do Intercontinental. Para o camisa 27, que ficou em campo até os 45+2′ do segundo tempo, o Fla fez um “brilhante” ano de 2025, revelando que o time brigou até o fim pelo título mundial.

“É de tristeza. Perdemos onde tudo podia acontecer, mas parabenizar o grupo pela brilhante temporada que fizemos. Chegamos aqui com muita disposição, com muito trabalho e saímos de cabeça erguida daqui, com certeza. Porque o jogo foi parelho e a gente teve a sensação que estava a todo momento na causa da vitória e todos jogaram pra caramba”, disse.

BH, então, revelou o motivo de ter saído. Um dos melhores do Flamengo em campo, ele afirmou ter atuado até onde aguentou. Para ele, o Rubro-Negro sai de cabeça erguida do Catar.

“Final de temporada, né? E fui até onde aguentei, os 90 minutos. A equipe do PSG é uma equipe muito intensa. Onde a gente tem que correr mais, pra poder marcar os marcadores deles. Vitinha, o João (Neves), que é jogador de muita qualidade. E a gente fez o que o Filipe (Luís) pediu. Conseguimos marcar bem e, como eu falei, é enaltecer a temporada que fizemos porque foi uma temporada de muitos desgastes e a gente chegou aqui vivo e saímos daqui de cabeça erguida”, encerrou.

