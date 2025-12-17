Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo celebra 30 anos do bicampeonato brasileiro

Túlio Maravilha engole o Peixe, e Wagner pega até pensamento no jogo da volta contra o Santos. É tempo de Botafogo!
É tempo de Botafogo. Na verdade, sempre foi. Afinal, nesta quarta-feira (17), o clube celebra 30 anos do segundo título do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Glorioso venceu o Santos na final. Na ida, 2 a 1 para os cariocas, no Maracanã. No Pacaembu, na volta, o Fogão saiu na frente e segurou, então,o empate por 1 a 1 para levantar a taça na casa do adversário.

Provocador e artilheiro do Mais Tradicional na época, o centroavante Túlio Maravilha engoliu, portanto,o Peixe e decretou a seguinte frase durante os festejos pelo título do Botafogo.

“O perdedor chora, e o vencedor comemora”, sentenciou o Maravilha.

Comandado pelo técnico Paulo Autuori, o Botafogo tinha, aliás, um time que o torcedor sabia de cor e salteado: Wagner, Goiano, Gottardo, Gonçalves e Silva; Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete e Túlio. Iranildo, o Xuxu, era o 12º jogador do elenco e o xodó da galera alvinegra, como Júnior Santos, o Jacaré, foi em 2024.

Naquele Brasileirão, o Botafogo registou 14 vitórias, nove empates e somente quatro derrotas. O time alvinegro marcou 46 gols e levou 25.

Além de 1995, o Botafogo conquistou o Brasileiro em 1968 e em 2024.

