Atlético define cinco prioridades para reforçar o elenco para 2026

Com algumas saídas já confirmadas, Galo pretende dar alguns novos nomes para o técnico Sampaoli montar o time na próxima temporada

De férias após o fim da temporada, o Atlético volta suas atenções para a montagem do elenco para 2026. Assim, a cúpula e a diretoria elencaram cinco prioridades para esta janela de transferências, que se abre em janeiro. Algumas negociações, inclusive, já foram iniciadas.

O Galo busca a contratação de um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um primeiro volante, um ponta-direita e um centroavante, de acordo com a “Itatiaia”. No entanto, o clube não descarta a possibilidade de investir em outras posições.

A ideia é fortalecer o elenco do técnico Jorge Sampaoli. Outra prioridade é rejuvenescer o elenco, considerado com idade elevada.

Na lateral direita, o Atlético busca um jogador para revezar com Natanael. Afinal, Renzo Saravia não fica para a próxima temporada após o fim de seu contrato. Na esquerda, o panorama segue parecido. O Galo não exercerá a compra de Caio Paulista, que, assim, retornará ao Palmeiras. Com a lacuna aberta na posição, o nome de Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, ganha força para virar sombra a Guilherme Arana.

No meio de campo, o Atlético não deve permanecer com Fausto Vera, fora dos planos de Sampaoli e que tem proposta de três clubes. O maior interessado é o River Plate, que deseja repatriá-lo. Matías Galarza, do Talleres, da Argentina, interessa ao Galo, mas as negociações são complicadas. Allan, do Flamengo, também entrou na mira.