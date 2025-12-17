Arrascaeta lamenta derrota do Flamengo para o PSG: “A gente deu o nosso melhor”

Para Arrasca, o Fla deu tudo o que poderia entregar em campo. No entanto, enfrentou uma equipe, segundo ele, com “muita técnica e movimentação”. Assim, o Rubro-Negro precisou se desgastar ainda mais em campo.

Após a derrota do Flamengo para o PSG (FRA) , nesta quarta-feira (17/12), em Al-Rayyan, no Catar, o meia de Arrascaeta falou sobre a perda do título Intercontinental. Na zona mista do estádio Ahmad Bin Ali, o craque elogiou o time francês, revelou o motivo de ter saído e também falou sobre a decisão por pênaltis.

“Demos o nosso melhor para esse jogo, contra uma das melhores equipes do mundo. Os caras que têm uma velocidade, uma técnica, muito rápido como eles jogam, a movimentação. Era um jogo muito difícil para nós. Era final de temporada também. A medida que foram passando os minutos, a gente conseguiu se desgastar mais. Conseguimos o empate, mas infelizmente não deu. Grato com os meus companheiros. Nada que reclamar, nada que falar. Cada um de nós deu o melhor. E agradecemos ao torcedor que veio aqui para correr atrás desse sonho. Infelizmente não deu certo, mas a gente deu o nosso melhor”, afirmou.

Craque do Flamengo saiu com cãimbras

Arrascaeta, então, contou o motivo de sua saída, aos 74′ de jogo. Segundo o próprio, ele sentiu câimbras. O uruguaio também falou sobre a batalha rubro-negra, demonstrando-se orgulhoso pela partida do Flamengo.

“Como falei, sou muito grato a esse grupo, a todo esse time. Porque durante todo o ano a gente batalhou muito, trabalhou muito para chegar nesse final do ano e conquistar essas taças importantes que a gente conquistou. Chegamos com a ilusão de chegar aqui e ganhar mais uma, mas como falei, não tenho nada que reclamar para ninguém. Senti cãimbras na posterior, a gente tinha que se desgastar mais, correr mais, foi só isso”, revelou.