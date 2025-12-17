Após chegada de Tite, Cruzeiro começa a definir saídas de jogadores

Bolasie, Gamarra e Eduardo são os primeiros tripulantes da barca cruzeirense. Outros atletas também deixarão o clube

Gamarra esteve emprestado ao Cruzeiro pelo Athletico-PR. No ano que vem ele vai defender por empréstimo o Olímpia, do Paraguai. O jogador foi pouco utilizado pelo técnico Leonardo Jardim e chegou a pedir para deixar a Raposa em outubro, mas não teve o pedido atendido.

O Cruzeiro está se reformulando para a próxima temporada e depois da chegada do técnico Tite, o clube está definindo a saída de alguns jogadores. São os casos do zagueiro Gamarra, o meia Eduardo e o atacante Bolasie.

Já Eduardo, que tem contrato até o final de dezembro, não terá o contrato renovado. O meia disputou 51 jogos, 22 como titular e marcou cinco gols. O jogador de 35 anos tem sondagens de equipes da Série A.

O mesmo acontece com Bolasie. O contrato do atacante é válido até o final do ano, mas tinha gatilho de renovação automática no caso de metas. No entanto, o Cruzeiro entrou em acordo para retirar a cláusula. Dessa forma, o jogador está livre para acertar com outra equipe. Foram quatro gols gols e três assistências na temporada.

Outros jogadores podem sair do Cruzeiro. O principal deles é Gabigol, que negocia com o Santos e está desprestigiado com a diretoria. A contratação de Tite é uma prova concreta de que o atacante possui boas chances de deixar o clube.