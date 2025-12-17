Adversário do Barcelona chama a atenção por semelhança com Sérgio Ramos

O Barcelona superou o Guadalajara, da Terceira Divisão da Espanha, sem sustos, ao fazer 2 a o com gols do zagueiro Christensen e do atacante Rashford. Contudo, um outro episódio roubou a cena da partida pela terceira fase da Copa do Rei. Isso porque a transmissão flagrou ainda no primeiro tempo o meio-campista Borja Díaz, que se destaca pela semelhança entre com o ex-zagueiro do Real Madrid, Sérgio Ramos. A coincidência fez a situação repercutir nas redes sociais.

Borja esteve entre os 11 iniciais do Guadalajara e deixou o campo somente aos 17 minutos da segunda etapa. A partida ocorreu na casa do time da Terceira Divisão da Espanha, o estádio Pedro Escartín, que teve arquibancada cheia para apoiar os mandantes. Com o incentivo, a equipe até conseguiu resistir ao Barcelona, levou perigo em algumas situações e atrapalhou que o rival tivesse espaços.