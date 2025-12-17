“Covarde, fracassado”: Veja como foi a briga entre Leila e conselheiro do Palmeiras

Corona Netto criticou as contratações, investimentos e falta de títulos em 2025. Presidente reagiu com ameaça de medida judicial / Crédito: Jogada 10

A reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, realizada na noite de terça-feira (16/12), foi marcada por um forte confronto verbal entre a presidente Leila Pereira e o conselheiro José Corona Netto. Aliás, o debate girou em torno do desempenho esportivo do clube em 2025, do volume de investimentos realizados pela atual gestão e das contratações feitas nos últimos anos, que viraram alvo de duras críticas. Assim, ao tomar a palavra, Corona classificou a administração como “incompetente” e acusou o clube de gastar cerca de R$ 700 milhões em “jogadores medíocres”, além de outros R$ 300 milhões com luvas e salários. Além disso, o conselheiro citou nomes como Giay, Micael, Emi Martínez, Aníbal Moreno, Maurício, Ramón Sosa e Facundo Torres, comparando os valores investidos pelo Palmeiras aos do Flamengo.

Em contrapartida, após a fala do conselheiro, Leila Pereira pediu a palavra e respondeu em tom duro, chamando Corona de “covarde”, “fracassado” e “desequilibrado”. Por fim, a presidente defendeu sua gestão, exaltou os resultados financeiros e esportivos do período e afirmou que não aceitará ofensas pessoais. Veja o discurso de José Corona Netto “Aos nobres conselheiros que estão aqui. Eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente. Gastou R$ 700 milhões em jogadores medíocres. Mais R$ 300 milhões de luvas e salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Mattos e do Sr. Maurício Galiotte. Esse time, a Leila pegou e foi campeão.” “Quando ela começou a montar o time dela… eu vou dar só o seguinte. Faz dois anos que nós não ganhamos nada. Nada. Ganhamos um Paulistinha, como diz o nosso ex-presidente Galiotte. É muita incompetência.” “Além de tudo, eu vou montar o time da Leila. Giay, 5 milhões de dólares, Micael, 5 milhões de dólares, Jefté, era ridicularizado na Escócia, Emi Martínez, descobriram um jogador na Dinamarca. Aníbal Moreno, sempre foi mais ou menos. Maurício, R$ 70 milhões. Sabe quanto custou o Carrascal (Flamengo)? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões de dólares. É simplesmente uma incompetência.”

“E quem não entende de futebol, não pode ser presidente do Palmeiras. Tem que ficar em casa. O Palmeiras não nasceu há 10 anos. O Palmeiras é campeão há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez a Crefisa ser grande.” “Esse é o time da Leila, é o time do scout. É o time do diretor de futebol que é medíocre, só pensa em comer. Não entende nada de futebol. Em vez de estarmos comprando Gerson, Árias, Nino, Martinez Quarta, Montiel… nós estamos brincando de comprar jogadores medíocres.” “Agora, vamos querer o Denilson, do Cuiabá. Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras e não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa pra falar. É o terceiro mandato. Isso é imoral. Ela vai fechar o Conselho e votar a SAF. Menos arrogância e mais humildade. Nós somos tetra vice-campeão. Gestão perdedora.”

A resposta de Leila Pereira, presidente do Palmeiras “Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu. Ofendeu a minha gestão. Ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde? Quem é você? Eu sou a presidente do Palmeiras. O que você faz na vida, Corona? Não vou deixar ir embora”. “Quando o Palmeiras caiu duas vezes e quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo? O que você faz na vida, meu filho? Nada. Então, você é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras, está bom? E você é um fracassado e covarde.” “O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. É mentira que a Crefisa só começou a aparecer quando patrocinou o Palmeiras. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro pra absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer o meu patrocínio.”

“Até hoje eu não sei o que esse homem faz além de falar bobagem. Aliás, quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, uma grande coisa que vou ter é o prazer, o privilégio, de nunca mais olhar para a cara dessa criatura. Ele é um desequilibrado. Ele não tem condição de ser conselheiro do Palmeiras.” “A gestão Leila Pereira é a mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita. Mas isso não interessa. O que interessa é um público quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como em 2012, e logo em seguida o que aconteceu? O que que aconteceu?” “Quando o Palmeiras ficou sem um Campeonato Brasileiro há 22 anos, e quando eu fui tricampeã brasileira, não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Quando eu fui tricampeã paulista, também não vi. Então eu tenho que ficar ouvindo esses desequilibrados e ficar quieta? Eu não fico quieta. Eu sou uma mulher de atitude. Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem.”