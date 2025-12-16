Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vem AeroVasco aí? Torcedores se informam sobre logística para embarque da delegação

O Cruz-Maltino encara o Corinthians nesta quarta-feira(17), na Neo Química Arena, pela ida da decisão da Copa do Brasil
O Vasco inicia, nesta terça-feira (16), um dos capítulos mais simbólicos de sua trajetória recente. Isso porque a delegação cruz-maltina embarca às 15h para São Paulo, pelo Salão Nobre do Aeroporto Galeão, para tão aguardada final da Copa do Brasil. A divulgação da logística atende a pedidos de torcedores que buscavam informações para organizar uma mobilização.

Entende-se a saída do grupo como uma oportunidade para os torcedores demonstrarem apoio ao clube às vésperas da grande final. De acordo com a BTB Sports, a movimentação no aeroporto contará com cobertura da imprensa — reforçando o caráter coletivo.

O Cruz-Maltino chega à decisão após um clássico marcado por forte rivalidade no Maracanã. Em uma semifinal intensa, o grupo de Fernando Diniz garantiu, nos pênaltis, a terceira final de Copa do Brasil de sua história. Mesmo avançando no limite, a equipe teve superioridade ao Fluminense ao longo dos 180 minutos, com destaque, sobretudo, para Rayan.

Corinthians x Vasco

Os últimos ajustes anunciam a proximidade da grande decisão, com ida marcada para esta quarta-feira (17), às 21h30, na Neo Química Arena. Nessa segunda-feira (15), a CBF confirmou a arbitragem para o confronto, que ficará sob responsabilidade de Rafael Klein. Natural de Porto Alegre, o árbitro tem 35 anos e integra o quadro da Fifa.

A partida de volta está marcada para o domingo, 21 de dezembro, às 18h30, no Maracanã. O Cruz-Maltino terá a oportunidade de manter o troféu da Copa do Brasil no Rio de Janeiro, acrescendo ao predomínio carioca no cenário nacional recente. O Flamengo, arquirrival do Vasco, é o atual campeão.

