Vem AeroVasco aí? Torcedores se informam sobre logística para embarque da delegação

O Cruz-Maltino encara o Corinthians nesta quarta-feira(17), na Neo Química Arena, pela ida da decisão da Copa do Brasil

O Vasco inicia, nesta terça-feira (16), um dos capítulos mais simbólicos de sua trajetória recente. Isso porque a delegação cruz-maltina embarca às 15h para São Paulo, pelo Salão Nobre do Aeroporto Galeão, para tão aguardada final da Copa do Brasil. A divulgação da logística atende a pedidos de torcedores que buscavam informações para organizar uma mobilização.

Entende-se a saída do grupo como uma oportunidade para os torcedores demonstrarem apoio ao clube às vésperas da grande final. De acordo com a BTB Sports, a movimentação no aeroporto contará com cobertura da imprensa — reforçando o caráter coletivo.