Thiago Silva prioriza ficar perto da família após saída do Fluminense

Após decidir sair do Fluminense, Thiago Silva avalia os próximos passos da carreira. Afinal, o jogador ainda não definiu o seu futuro, mas prioriza ficar perto da família, que vive em Londres, na Inglaterra. Dessa forma, ele se despediu do elenco após a eliminação diante do Vasco, no último domingo (14), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil, e manteve a decisão em reunião com a diretoria tricolor.

Nos últimos meses, Thiago Silva manifestou falta da família e indicou que poderia sair do Fluminense no fim do ano. O fator familiar terá peso decisivo no futuro da carreira do zagueiro, de acordo com o “ge”. O desejo de ficar perto da família parece ser inegociável. Afinal, ele quer estar mais presente no dia a dia dos filhos, que atuam na base do Chelsea, da Inglaterra.